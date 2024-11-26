خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

السعودية
بوابة الفجر

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية، يوم الخميس المقبل.

ومن جانبه، قال بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي: "تأسّيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة 26 من شهر جمادى الأول 1446هـ حسب تقويم أم القرى".

وطلب من الجميع أن يُكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، وقال: "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جلّ وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

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