الرئيس الأمريكي: إسرائيل ولبنان وافقتا على وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، أن إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يسري مفعوله خلال ساعات فجر غدًا الأربعاء.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي من واشنطن، أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسري مفعوله في الساعة 4 صباحا الأربعاء بتوقيت لبنان وإسرائيل.

وتابع: " إسرائيل لم تشن الحرب، والشعب اللبناني لم يكن يريد الحرب.. حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من إيران وأقدمت على مهاجمة إسرائيل".

وأكد الرئيس الأمريكي خلال حديثه أن بلاده "ستقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا".

وأشار بايدن، إل أنه خلال الأيام المقبلة "سندفع مع تركيا وقطر ودول أخرى من أجل وقف إطلاق النار في غزة".

وكشفت مصادر عديدة أن اجتماعا مقررا لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، مساء الثلاثاء، قد يؤدي إلى المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول إسرائيلي كبير، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيوافق على الاتفاق على الأرجح.