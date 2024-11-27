أهداف مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
أرسنال
أرسنال

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة البرتغالي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

قص  جابرييل مارتينيلي شريط أهداف مباراة أرسنال أمام سبورتنج لشبونة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وأردف كاي هافيرتز بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر الشوط الأول.

وعزز جابرييل ماجاليش بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والأربعون من عمر اللقاء هدف التقليص بأقدام جونسالو إيناسيو لصالح لشبونة.

ووضع بوكايو ساكا الهدف الرابع في الدقيقة 65 من خلال ركلة جزاء.

وأتم لياندرو تروسارد التسجيل بالهدف الخامس في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر اللقاء.

تشكيل أرسنال ضد لشبونة

رايا، تيمبر، جابرييل، ساليبا، كالافيوري، بارتي، رايس، أوديجارد، ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.

سبورتنج لشبونة: إزراييل، سانت جوستي، موريتا، أرواخو، ديوماندي، إيناسيو، هيولماند، كويندا، إدواردز، ترينكاو، جيوكيريس.

ارسنال سبورتنج لشبونة آرسنال وسبورتنج لشبونة أهداف مباراة آرسنال وسبورتنج لشبونة أهداف مباراة آرسنال الفجر الرياضي بوكايو ساكا تروسارد هافيرتز جابرييل مارتينيلى دوري أبطال أوروبا سبورتنج لشبونه البرتغالي مباراة آرسنال وسبورتنج لياندرو تروسارد كاي هافيرتز موقع الفجر الرياضى

مواد متعلقة

آرسنال يسحق سبورتنج لشبونة بخماسية ويقترب من التأهل في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يدك شباك بريست بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

الأهلي يكتسح استاد أبيدجان برباعية في بداية قوية لدوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو أهداف الأهلي)

البيض: الغذاء السحري لصحّة الجسم وفوائده المتعددة

"مفيش برشلونة".. نجم بايرن ميونخ يصدم هانز فليك

صبا مبارك في مواجهة جديدة مع ماضيها في "وتر حساس"

أرملة محمد رحيم تنهار بالبكاء في عزائه: لحظات مؤثرة في وداع الملحن الراحل

الملكة رانيا تظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث صورة على إنستجرام

أذكار الصباح: مفتاح يومك الطيب والمبارك

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة