يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة البرتغالي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

قص جابرييل مارتينيلي شريط أهداف مباراة أرسنال أمام سبورتنج لشبونة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

وأردف كاي هافيرتز بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر الشوط الأول.

وعزز جابرييل ماجاليش بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والأربعون من عمر اللقاء هدف التقليص بأقدام جونسالو إيناسيو لصالح لشبونة.

ووضع بوكايو ساكا الهدف الرابع في الدقيقة 65 من خلال ركلة جزاء.

وأتم لياندرو تروسارد التسجيل بالهدف الخامس في الدقيقة الثانية والثمانين من عمر اللقاء.

تشكيل أرسنال ضد لشبونة

رايا، تيمبر، جابرييل، ساليبا، كالافيوري، بارتي، رايس، أوديجارد، ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.

سبورتنج لشبونة: إزراييل، سانت جوستي، موريتا، أرواخو، ديوماندي، إيناسيو، هيولماند، كويندا، إدواردز، ترينكاو، جيوكيريس.