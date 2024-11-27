نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد في دوري أبطال أوروبا

تعادل نادي مانشستر سيتي إيجابيًا أمام نظيره فيينورد بنتيجة 3-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد في دوري أبطال أوروبا

افتتح إرلينج هالاند أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها هالاند الذي نفذها بتسديدة قوية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 50، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء فيينورد، نفذها فيل فودين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع ليتابعها جوندوجان بتسديدة يسارية من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

وعزز إرلينج هالاند التقدم بالهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 53، بعد عرضية أرضية من ماتيوس نونيز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها هالاند بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وسجل أنيس حاج موسى الهدف الأول لصالح فيينورد في الدقيقة 75، بعد تمريرة بالخطأ من جوسكو جفارديول، تابعها موسى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وقلص سانتياجو خيمينيز الفارق لصالح فيينورد في الدقيقة 82، بعد تسديدة من إيجور بايساو من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى ليتابعها خيمينيز بتسديدة بصدره، سكنت الشباك.

وتعادل دافيد هانكو لصالح فيينورد في الدقيقة 89، بعد تمريرة طولية من أنيس حاج موسى، استقبلها بايساو برأسية وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم أرسل الأخير عرضية إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها هانكو برأسية، سكنت الشباك.