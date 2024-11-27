نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
وانطلقت أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا.
أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان
وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، أحرز اللاعب كيم مين جاي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، هدف التقدم في شباك باريس سان جيرمان.
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