هكذا روجت دينا الشربيني لمسرحية "حاوريني يا كيكي"

روجت الفنانة دينا الشربيني لمسرحية “ حاوريني يا كيكي” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت دينا الشربيني:'يارب توفيقك، انتظرونا في موسم الرياض بمسرحية " حاوريني يا كيكي" يوميا ابتداء من 4 ديسمبر وحتى يوم 8 ديسمبر على مسرح العلي".

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني محركات البحث جوجل خلال الأيام الماضية وذلك بعدما احتفلت بزفاف ابنة شقيقتها، أحيا حفل الزفاف الفنانة مايا دياب والفنانة روبي.

ونشر حساب ET بالعربي فيديو من حفل الزفاف ظهرت فيه دينا الشربيني ومايا دياب وروبي يرقصن على أغنية "نمت ننة"، وأطلت الشربيني بفستان باللون البرتقالي مع فتحة جانبية طويلة، فيما اختارت مايا دياب فستانا قصيرا لامعا باللون الفضي، أما روبي أطلت بفستان لامع قصير باللون الأزرق.