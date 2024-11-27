الإتحاد يستعيد خدمات بنزيما قبل مواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي

استقبل نادي اتحاد جدة، خبر سعيد لاستعادة خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في خلال الفترة الماضية.

الإتحاد يستعيد خدمات بنزيما قبل مواجهة الاتفاق

وتعرض بنزيما لإصابة في العضلة الخلفية، وغاب عن مباريات الأهلي،ثم العروبة والفتح الجولات التاسعة والعاشرة والحادية عشر.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، أن كريم بنزيما شارك في التدريبات الجماعية لفريقه، بالإضافة إلى فواز الصقور، بعد تعافيهم من الإصابة التي كانت قد لحقت بهما.

وسجل بنزيما خلال هذا الموسم 8 أهداف، ويتواجد في وصافة ترتيب هدافي دوري روشن، خلف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بفارق 4 أهداف.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.