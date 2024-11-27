عاجل - نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة قنا عبر موقع وزارة الداخلية

تعد قرعة حج 2025 من أبرز المناسبات التي ينتظرها المواطنون في محافظة قنا وجميع المحافظات المصرية، حيث توفر فرصة لأداء فريضة الحج لمن حالفهم الحظ. ولتسهيل الوصول إلى النتائج، خصصت وزارة الداخلية رابطًا إلكترونيًا يتيح للمتقدمين الاستعلام بسهولة وسرعة.

كيفية معرفة نتيجة حج القرعة بالرقم القومي

يمكن للمتقدمين من محافظة قنا الاطلاع على نتيجة قرعة الحج لعام 2025 من خلال الخطوات التالية:

زيارة البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الرابط المفعل عبر الإنترنت اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء الفائزين باستخدام الرقم القومي. إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم. الضغط على زر "استعلام" لعرض النتيجة. تظهر تفاصيل النتيجة، بما يشمل اسم الفائز، رقم الحجز، والمحافظة (قنا) إذا كنت من المقبولين.

دور وزارة الداخلية في تنظيم قرعة الحج 2025

تشرف وزارة الداخلية على تنظيم قرعة الحج لضمان النزاهة والشفافية. وقد أُعلن عن فتح باب التقديم في الفترة ما بين 20 أكتوبر و16 نوفمبر 2024، بينما أُجريت القرعة العلنية في جميع المحافظات، ومنها محافظة بني سويف، خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر 2024، بحضور المتقدمين وممثلي الوزارة.

أهمية الشفافية في اختيار الفائزين

تمتاز قرعة الحج بمصداقيتها، حيث تُجرى في أجواء علنية بحضور المواطنين. تُعلن النتائج تدريجيًا عبر المنصة الرسمية لضمان سهولة الوصول من جميع المحافظات.

شروط التقديم على قرعة الحج السياحي 2025

للتأكد من إدراج طلبك في قرعة الحج، كان يجب استيفاء الشروط التالية:

التقديم في الموعد المحدد.

تقديم المستندات المطلوبة، مثل البطاقة الشخصية وصورة شخصية.

سداد الرسوم المقررة لضمان القبول في القرعة.

تسهيلات إلكترونية للمواطنين في محافظة قنا

أطلقت وزارة الداخلية منصة إلكترونية موحدة لتيسير عملية الاستعلام على جميع المواطنين، بمن فيهم سكان محافظة بني سويف. يمكن الدخول على الرابط المباشر على شبكة الإنترنت لمتابعة النتيجة والحصول على التفاصيل بسرعة ودقة.

ما بعد إعلان النتيجة

على الفائزين في قرعة الحج 2025 من محافظة قنا اتباع الإجراءات التالية: