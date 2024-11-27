عاجل - نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج عبر موقع وزارة الداخلية

يترقب مواطنو محافظة سوهاج بفارغ الصبر إعلان نتائج قرعة الحج لعام 2025، والتي تتيح الفرصة لأداء فريضة الحج. وقد وفرت وزارة الداخلية رابطًا إلكترونيًا مخصصًا يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج بسهولة باستخدام الرقم القومي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج بمحافظة سوهاج

نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج عبر موقع وزارة الداخلية يمكن للراغبين في معرفة نتيجة قرعة الحج لعام 2025 بمحافظة سوهاج اتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الإنترنت اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء الفائزين باستخدام الرقم القومي. إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم. الضغط على زر "استعلام" لمعرفة النتيجة. ستظهر النتيجة متضمنة اسم الفائز، رقم الحجز، والمحافظة (سوهاج).

تنظيم قرعة الحج بمحافظة سوهاج لعام 2025

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم لقرعة الحج في الفترة من 20 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2024، وتم إجراء القرعة العلنية بمحافظة سوهاج بين 20 و26 نوفمبر 2024. أُقيمت الفعالية بحضور المتقدمين وممثلي وزارة الداخلية لضمان الشفافية والمصداقية.

ضمان الشفافية في اختيار الفائزين

نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج عبر موقع وزارة الداخلية تميزت قرعة الحج لهذا العام بالشفافية التامة، حيث أُجريت بشكل علني بحضور المواطنين، وتُعلن النتائج تدريجيًا عبر الموقع الرسمي لتيسير وصولها للجميع.

شروط التقديم لقرعة الحج السياحي 2025

للمشاركة في قرعة الحج، يجب على المتقدمين الالتزام بالآتي:

التسجيل في المواعيد المحددة.

تقديم المستندات المطلوبة، بما يشمل البطاقة الشخصية وصور حديثة.

سداد الرسوم المقررة لضمان القبول في القرعة.

تسهيلات الاستعلام الإلكتروني لسكان سوهاج

نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج عبر موقع وزارة الداخلية أطلقت وزارة الداخلية البوابة المصرية الموحدة للحج لتسهيل عملية الاستعلام على المتقدمين من محافظة سوهاج وباقي المحافظات. يُمكن الوصول إلى النتائج مباشرة عبر الرابط الإلكتروني المخصص

ما يجب على الفائزين القيام به بعد إعلان النتيجة

بعد ظهور النتائج، يجب على الفائزين بمحافظة سوهاج تنفيذ الخطوات التالية: