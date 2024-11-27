جمال علام: تعرضت لانتقادات كثيرة وربنا أنصفني قبل رحيلي عن اتحاد الكرة والدليل نجاح كافة المنتخبات

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إنه تعرض لهجوم وانتقادات شديدة طوال الفترة الماضية، والتزم الصمت، وربنا أنصفه بالنجاحات التي تحققت، وعلى سبيل المثال المنتخب الأول مع حسام حسن وصل إلى أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026.

جمال علام: تعرضت لانتقادات كثيرة وربنا أنصفني

وأضاف جمال علام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أحمد الكاس تعرضنا لانتقادات بعد خسارة منتخب الناشئين أمام المغرب، لكن الحمد لله المنتخب حصد البطولة رغم الانتقادات".

وتابع:"منتخب 2008 تعرض للظلم ومن المستحيل أن يكون هناك تزوير في الاعمار من جانب اتحاد الكرة".

وأكمل:"تعرضنا لانتقادات بسبب تعيين ميكالي لتدريب منتخب الشباب وهو مدرب كبير ورد على المشككين بالتأهل لأمم إفريقيا، والفوز اليوم على تونس بـ 10 لاعبين،ووضعنا خطة عند التعاقد مع ميكالي إنه يستمر معنا حتى 2028".

وواصل:" استطاع ميكالي بالجيل الحالي الصعود لكأس الأمم الأفريقية وعقدت جلسة قبل المباراة مع لاعبي الشباب وأبلغتهم أنهم يلعبون باسم مصر وقادرين على التأهل وبالفعل حققوا الحلم".