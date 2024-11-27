خالد الغندور: الونش خارج مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

قال الإعلامي خالد الغندور، إن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك استقر على استبعاد محمود حمدي الونش مدافع الفريق من مباراة بلاك بولز بالكونفدرالية المقرر لها غدًا الأربعاء.

الونش خارج مباراة الزمالك وبلاك بولز

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" قولت لحضراتكم في حلقة الأمس، أن هناك تفكير كبير داخل الجهاز الفني للزمالك لضم الونش في قائمة مباراة بلاك بولز الموزمبيقي".

وأضاف: "الونش قلق من العودة والمشاركة في المباريات في الوقت الحالي، اللاعب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين وهذا ما يقلقه".