أحمد نخلة: أفشة معلم كورة ويذكرني بإنييستا مع برشلونة

الفجر الرياضي
محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة

أشاد أحمد نخلة نجم الأهلي السابق بإمكانيان محمد مجدي أفشة لاعب القلعة الحمراء مؤكدًا إنه الأكثر تميزا.

أحمد نخلة: أفشة معلم كورة

أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سعيد ببداية أفشة منذ انطلاق المباراة والهدف الأول فرق معنويا مع كهربا وأعاد له الثقة".

تابع: "كهربا شخص طيب جدا وأستوعب الدرس جيدا وكان ينقصه فقط تسجيل هدفًا لإعادة الثقة".

وأكمل:" أفشة من أكثر اللاعبين المميزين والمؤثرين في تشكيل الأهلي وهناك فارق كبير بين أفشة وإمام عاشور وأفشة يشغل مركز 10 كما قال الكتاب".

واستطرد: "منذ زمنا طويلا لم نرى لاعب مثل أفشة ويذكرني بـ أنيستا نجم برشلونة السابق و"معلم كورة" ويحرك فريق الأهلي بشكل مميز".

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وواصل: "هناك انسجام كبير بين طاهر محمد وأفشة وهذا ظهر في هدف الأهلي الثاني".

واستطرد: "كهربا لا بد أن يحافظ على أداءه الذي ظهر به وعليه الاستمرارية
هناك خلل في دفاع الأهلي وهذا ظهر في هدفي ستاد أبيدجان".

واستكمل: "تمركز ياسر إبراهيم في هدف ستاد أبيدجان الأول كان خاطئًا  ومصطفى شوبير حارس مميز جدا ولكن كولر عنده حارس أول وآخر ثاني والشناوي هو رقم 1 بالنسبه له".

واختتم: "الأهلي سيفوز على ستاد أبيدجان في كوت ديفوار 4 أو 5".

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