أحمد نخلة: أفشة معلم كورة ويذكرني بإنييستا مع برشلونة

أشاد أحمد نخلة نجم الأهلي السابق بإمكانيان محمد مجدي أفشة لاعب القلعة الحمراء مؤكدًا إنه الأكثر تميزا.

أحمد نخلة: أفشة معلم كورة

أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سعيد ببداية أفشة منذ انطلاق المباراة والهدف الأول فرق معنويا مع كهربا وأعاد له الثقة".

تابع: "كهربا شخص طيب جدا وأستوعب الدرس جيدا وكان ينقصه فقط تسجيل هدفًا لإعادة الثقة".

وأكمل:" أفشة من أكثر اللاعبين المميزين والمؤثرين في تشكيل الأهلي وهناك فارق كبير بين أفشة وإمام عاشور وأفشة يشغل مركز 10 كما قال الكتاب".

واستطرد: "منذ زمنا طويلا لم نرى لاعب مثل أفشة ويذكرني بـ أنيستا نجم برشلونة السابق و"معلم كورة" ويحرك فريق الأهلي بشكل مميز".

وواصل: "هناك انسجام كبير بين طاهر محمد وأفشة وهذا ظهر في هدف الأهلي الثاني".

واستطرد: "كهربا لا بد أن يحافظ على أداءه الذي ظهر به وعليه الاستمرارية

هناك خلل في دفاع الأهلي وهذا ظهر في هدفي ستاد أبيدجان".

واستكمل: "تمركز ياسر إبراهيم في هدف ستاد أبيدجان الأول كان خاطئًا ومصطفى شوبير حارس مميز جدا ولكن كولر عنده حارس أول وآخر ثاني والشناوي هو رقم 1 بالنسبه له".

واختتم: "الأهلي سيفوز على ستاد أبيدجان في كوت ديفوار 4 أو 5".