بعد فوزه في "القاهرة السينمائي" مخرج "أحلام عابرة": موقف المهرجان من دعم القضية الفلسطينية ليس غريبًا على السينما المصرية

قال رشيد مشهراوي مخرج الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" إنه سعيد بعرض الفيلم خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى له في القاهرة، فقد سبق وحصل على جائزة الهرم الذهبي عن فيلم "حتى إشعار آخر" في عام 1994.

وأكد في تصريحات صحفية: “تواجدي هنا شرف كبير وموقف مهرجان القاهرة من دعم القضية الفلسطينية هو شيء طبيعي وليس غريبا على السينما المصرية لأننا في بيتنا وطبيعي أن يكون له موقف ورد لما يحدث من إبادة في غزة”.



ولفت إلى أنه واجهتهم صعوبات كبيرة خصوصا في تصوير أحياء القدس القديمة والتنقلات والتغيرات الطارئة التي تحدث أثناء التصوير، ولكنهم استطاعوا مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها، مضيفا: “ لذلك أنا سعيد أنني أنجزت هذا الفيلم وأنه تم عرضه في مهرجان عريق وهو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”.

وأكد: “أرفض تماما الحصول على أي تصاريح للتصوير من الجيش الإسرائيلي لأن ذلك سيعد اعترافا ضمنيا بسيادتهم على أراضينا الفلسطينية، وهذا ما نرفضه جميعا ولكننا نحاول التحايل على الأمر والتصوير بطريقة التهريب”

وأكد مخرج فيلم “أحلام عابرة” أن هناك حرب على هويتنا الثقافية ودور الفن أن يتصدى لمثل هذه المحاولات.