عمرو السولية يتحدث عن هدفه في نهائي القرن

الفجر الرياضي
عمرو السولية
عمرو السولية

تحدث عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي عن هدفه في نهائي القرن والذي كان جمع فريقه أمام نادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020.

عمرو السولية يتحدث عن هدفه في نهائي القرن

وجاءت تصريحات عمرو السولية عبر قناة الأهلي: "هدفي في نهائي القرن ظلم قليلا كونه الهدف الأول، أفشة سجل هدف الفوز في وقت صعب وحصدنا البطولة فالحمد لله ساهمت في المباراة".

وتابع: "فايلر من أكثر المدربين التي ساهمت في تطوير عمرو السولية هو المجتهدين ولا يقبل التقصير في المران والجدية هي شعاره".

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وأضاف: "فايلر أضاف الكثير لي في الملعب مثل بداية الهجمة ونهايتها كان يقول لاعب كرة القدم لا بد أن يدافع ويهاجم وخضنا معه فترة إعداد محترمة جعلتنا نواصل الموسم التالي".

واختتم: "تولي موسيماني قيادة الأهلي كان مفاجاة ومع أول لقاء أكد أنه يعرف كل اللاعبين  بأرقام قمصانهم ويعرف إمكانياتهم والنواقص أيضا".

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