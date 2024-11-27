وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. اتفاق دائم أم هدنة بشروط مذلة

انسحاب إسرائيل من لبنان خلال 60 يومًا

أعلنت إسرائيل، مساء الثلاثاء، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب.

ويرصد موقع "الفجر"، بنود وتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار

- ينسحب الجنود الإسرائيليون من لبنان، ويسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته جنوب نهر الليطاني - الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترًا من حدود لبنان مع إسرائيل.

- انسحاب القوات الإسرائيلية سيكون تدريجيًا خلال 60 يومًا.

- سيتم استبدال مقاتلي حزب الله في جنوب نهر الليطاني بقوات من الجيش اللبناني.

- الحكومة اللبنانية ستشرف على شراء وإنتاج الأسلحة في البلاد، ويحل جيشها محل الجيش الإسرائيلي أثناء انسحابه.

- عدم وجود منطقة عازلة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، والسماح لسكان الجنوب بالعودة إلى منازلهم.

- تشكيل لجنة خماسية برئاسة واشنطن للإشراف على تنفيذ الاتفاق.

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوافق على اتفاق وقف إطلاق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

الحكومة اللبنانية واتفاق وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن الجيش اللبناني سيكون مستعدا لنشر 5 آلاف جندي على الأقل في جنوبي لبنان بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأشار بو حبيب، إلى أن وجود المقاومة في لبنان مرتبط باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، ولا نستطيع أن نوقف المقاومة ما دام هناك احتلال.

جيش الاحتلال واتفاق وقف إطلاق النار

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الوقت بات مناسبًا لوقف إطلاق النار في لبنان.

وقد أكد الجيش، تحقيق كافة الأهداف التي حددها بتدمير البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود وإزالة خطر شن هجمات على شمال إسرائيل من خلال دفع حزب الله إلى التراجع، مع تقليص ترسانته الصاروخية بشكل كبير.

خلافات داخل حكومة الاحتلال

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قبل اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي لمناقشة بنود الاتفاق والتصويت عليه: "خطأ كبير" وقف إطلاق النار في لبنان، و"فرصة تاريخية سنفقدها للقضاء على حزب الله".

ومن جهته قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن الاتفاق سيسمح لإسرائيل "حفظ حق التدخل لتحييد أي خطر في جنوب لبنان".

أما هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول دبلوماسي، قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان سيكون هشا "لكنه من مصلحة إسرائيل".

تعليق حماس على وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن القيادي البارز في حركة حماس بلبنان أسامة حمدان، قال إن الحركة ستدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحليفها اللبناني حزب الله، رغم تعهدات حزب الله السابقة بإنهاء القتال في لبنان فقط إذا توقفت الحرب في غزة.

وأضاف: "أي إعلان عن وقف إطلاق النار مرحب به. حزب الله وقف إلى جانب شعبنا وقدم تضحيات كبيرة".

ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار

رحبت دول العالم، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، واعتبرته بمثابة فرصة تاريخية لإعادة الهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط والانتقال نحو مرحلة السلام الشامل.

ورأت الدول، أن اتفاق وقف إطلاق النار من الممكن أن يفتح باب الأمل نحو اختراق مماثل في غزة.