عمرو السولية يكشف عن كواليس غرفة ملابس الأهلي بين شوطين نهائي القرن

الفجر الرياضي
عمرو السولية
عمرو السولية

كشف عمرو السولية عن كواليس غرفة ملابس الأهلي بين شوطين نهائي القرن والذي كان جمع فريقه أمام نادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020.

كواليس غرفة ملابس الأهلي بين شوطين نهائي القرن

وجاءت تصريحات عمرو السولية عبر قناة الأهلي: "الشناوي دخل غرفة خلع الملابس غاضبا من الجميع نحن نقبل كل ما يصدر منه هو قائد الفريق ويرى أشياء في الملعب لا نراها".

وتابع: "الجميع كان مقصر بعد الهدف الأول لكن الشناوي أكد أن البطولة لا بد من حصدها ولدينا شوط اخر من أجل تعويض النتيجة".

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عمرو السولية يتحدث عن هدفه في نهائي القرن

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وأضاف: "الشناوي قال حال خسارة البطولة لا يوجد أحد منكم يستطيع الخروج من منزله نحن لن نرى رد فعل الجمهور".

واختتم: "موسيماني كان هادئ ولم يتحدث سوى في الأمور الخاصة بالتكتيك لكن ترك الشناوي يتحدث".

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