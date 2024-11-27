"اللي يستفز الأهلي يستحمل".. تعلين ناري من عمرو السولية عن مباراة العين الإماراتي

الفجر الرياضي
عمرو السولية
عمرو السولية

كشف عمرو السولية عن كواليس مباراة فريقه والتي جمعته أمام العين الاماراتي في بطولة كأس الانتركونتننتال على ستاد القاهرة الدولي.

تعلين ناري من عمرو السولية عن مباراة العين الإماراتي

وجاءت تصريحات السولية على قناة الأهلي: "وجود الجمهور هو الدافع الأساسي لنا، بعد السوبر الافريقي اللاعبين وصل لديهم الاحساس بأن جميعهم مقصرين".

وتابع: "الشعور بالتقصير ولم نؤدي ما علينا في المباراة، والجميع كان يرغب في بطولة السوبر من أجل تعويض البطولة التي خسرناها".

txt

عمرو السولية يكشف عن كواليس غرفة ملابس الأهلي بين شوطين نهائي القرن

txt

عمرو السولية يتحدث عن هدفه في نهائي القرن

وأضاف: "الأداء كان مميز وأخذنا البطولة ومباراة العين كان لها ظروف خاصة لا أحد يستفز جمهور أو لاعبين النادي الأهلي".

واختتم: "مباراة العين الملعب ممتلئ بالجمهور وبطولة جديدة وسنلعب مباراة أخرى ببطولة جديدة كنا في كامل التركيز من أجل حصد البطولة".

عمرو السولية الأهلي العين الاماراتي كأس الإنتركونتيننتال تصريحات عمرو السولية

مواد متعلقة

الأهلي يتفوق على استاد ابيدجان برباعية في دوري أبطال أوروبا

استاد ابيدجان يقلص الفارق مجددا أمام الأهلي

الأكثر قراءة

الأهلي يكتسح استاد أبيدجان برباعية في بداية قوية لدوري أبطال أفريقيا 2025 (فيديو أهداف الأهلي)

"مفيش برشلونة".. نجم بايرن ميونخ يصدم هانز فليك

البيض: الغذاء السحري لصحّة الجسم وفوائده المتعددة

صبا مبارك في مواجهة جديدة مع ماضيها في "وتر حساس"

الملكة رانيا تظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث صورة على إنستجرام

أذكار الصباح: مفتاح يومك الطيب والمبارك

أرملة محمد رحيم تنهار بالبكاء في عزائه: لحظات مؤثرة في وداع الملحن الراحل

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة