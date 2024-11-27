"اللي يستفز الأهلي يستحمل".. تعلين ناري من عمرو السولية عن مباراة العين الإماراتي

كشف عمرو السولية عن كواليس مباراة فريقه والتي جمعته أمام العين الاماراتي في بطولة كأس الانتركونتننتال على ستاد القاهرة الدولي.

تعلين ناري من عمرو السولية عن مباراة العين الإماراتي

وجاءت تصريحات السولية على قناة الأهلي: "وجود الجمهور هو الدافع الأساسي لنا، بعد السوبر الافريقي اللاعبين وصل لديهم الاحساس بأن جميعهم مقصرين".

وتابع: "الشعور بالتقصير ولم نؤدي ما علينا في المباراة، والجميع كان يرغب في بطولة السوبر من أجل تعويض البطولة التي خسرناها".

وأضاف: "الأداء كان مميز وأخذنا البطولة ومباراة العين كان لها ظروف خاصة لا أحد يستفز جمهور أو لاعبين النادي الأهلي".

واختتم: "مباراة العين الملعب ممتلئ بالجمهور وبطولة جديدة وسنلعب مباراة أخرى ببطولة جديدة كنا في كامل التركيز من أجل حصد البطولة".