صبا مبارك تتألق في "وتر حساس" وتستعد لعرض "موعد مع الماضي" في مفاجأة فنية



تُعتبر صبا مبارك واحدة من أبرز نجمات الدراما العربية، حيث تُظهر موهبتها الاستثنائية في مسلسلها الجديد "وتر حساس"، الذي يُعرض حاليًا على قناة ON. يأتي هذا العمل في إطار قصة مشوقة تجمع بين الدراما والإثارة، مما جعل الجمهور يتفاعل معه بشغف منذ حلقاته الأولى.

تفاصيل مسلسل "وتر حساس"

تم تأليف مسلسل "وتر حساس" بواسطة أمين جمال ومينا بباوي وإسلام أبو المجد، بينما أخرجه وائل فرج. المسلسل يتمحور حول مجموعة من الشخصيات المعقدة التي تتشابك علاقاتها في إطار من الأحداث المثيرة. وقد استطاع العمل أن يجذب المشاهدين بفضل الديكورات المذهلة والإخراج المتميز، مما أضفى طابعًا خاصًا عليه. وتضم قائمة الأبطال إلى جانب صبا مبارك، كل من محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، وأحمد جمال سعيد، مما يضمن تقديم أداء قوي ومؤثر.

صبا مبارك: تحديات جديدة

في تصريحات سابقة، أكدت صبا مبارك أن "وتر حساس" يمثل تحديًا جديدًا لها، حيث تسعى لتقديم أداء يليق بتوقعات جمهورها. وأشارت إلى أن العمل يتناول قضايا اجتماعية هامة، مما يجعلها تشعر بالفخر كونها جزءًا من هذا المشروع.

الانتقال إلى "موعد مع الماضي"

وبالتزامن مع عرض "وتر حساس"، تستعد صبا مبارك لعرض مسلسلها الجديد "موعد مع الماضي" الذي سيُعرض على إحدى المنصات الرقمية. تدور أحداث هذا المسلسل حول شخصية "يحيى"، الذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين، حيث يخوض رحلة مليئة بالمخاطر لكشف الغموض المحيط بمقتل شقيقته نادية. مع تصاعد الأحداث، تصبح جميع الشخصيات مشبوهة، مما يترك الجمهور في حالة من الترقب حول مصير القصة.

طاقم العمل المتميز في "موعد مع الماضي"

"موعد مع الماضي" من إخراج السدير مسعود وتأليف محمد المصري، ويضم طاقمًا متميزًا من الفنانين، بينهم محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، وركين سعد، بالإضافة إلى صبا مبارك التي تلعب دور "منى". يُتوقع أن يقدم هذا العمل تجربة درامية جديدة ومشوقة للجمهور، خاصة مع تداخل عناصر الغموض والإثارة.

تجربة فنية متكاملة

تستثمر صبا مبارك تجربتها الفنية الغنية في كلا المسلسلين، حيث تُظهر قدرتها على أداء أدوار متنوعة تتراوح بين الدراما الاجتماعية والغموض. إن النجاح الذي حققته في "وتر حساس" يُعتبر نقطة انطلاق قوية لتقديم عمل جديد في "موعد مع الماضي"، مما يعكس جدارة صبا كممثلة قادرة على تحمل مسؤوليات أدوار معقدة.

ختام مشوق

مع استمرار عرض "وتر حساس" واقتراب عرض "موعد مع الماضي"، تبدو صبا مبارك على أعتاب فصل جديد من مسيرتها الفنية. يُظهر نجاحها المتواصل أن الجمهور يتطلع إلى أعمالها، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجوه الفنية في الساحة العربية. ستكون المتابعة مثيرة مع تطور الأحداث في كلا المسلسلين، حيث يعدنا المستقبل بمزيد من المفاجآت في عالم الدراما.