"هما دول": سعد لمجرد يتألق مجددًا مع نيتي موهان وأصداء جماهيرية هائلة!

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد أحدث أعماله الغنائية، فيديو كليب "هما دول"، بمشاركة المغنية الهندية نيتي موهان، ليحقق نجاحًا واسعًا ويعيد الأضواء إلى مسيرته الفنية. تأتي هذه الأغنية كخطوة جديدة في مسيرة لمجرد، حيث تعتبر التجربة الثانية له في التعاون مع فنانة هندية، بعد نجاحه في أغنية "قولي متى" مع شريا غوشال.

تفاعل الجمهور

أثارت الأغنية الجديدة إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث تميزت بكلماتها المعبرة ولحنها الجذاب. بدءًا من كلمات الأغنية التي تتحدث عن الحب والفراق، حيث يقول المقطع الأول:

"مين قال هنحب تاني

نحيي الفرح اللي كان

بعد ما نسينا الأغاني

وقولنا فات الأوان"

تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع الأغنية، مشيدين بالأداء القوي لكل من سعد لمجرد ونيتي موهان. الكليب أيضًا شهد ظهور الممثلة السويدية اليونانية إيلي أبرام، مما أضفى لمسة إضافية من الجاذبية على العمل.

آخر أعمال سعد لمجرد

يذكر أن سعد لمجرد قد طرح في أكتوبر الماضي ليب "سقفة"، الذي حقق أيضًا نجاحًا كبيرًا، مما يعكس استمرارية تألقه في الساحة الفنية.

الخاتمة

تتوالى النجاحات لسعد لمجرد، ويبدو أن أغنية "هما دول" ستكون إحدى المحطات البارزة في مسيرته. ومع تفاعل الجمهور الإيجابي، يبقى لمجرد أحد أبرز الأسماء في الساحة الفنية، محققًا توازنًا مثيرًا بين الموسيقى العربية والهندية.