عمرو السولية يكشف عن مصيره مع النادي الأهلي الفترة المقبلة

الفجر الرياضي
عمرو السولية
عمرو السولية

كشف عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي عن مصيره مع النادي الفترة المقبلة وذلك بعد شائعات طالت عدم تمديده.

عمرو السولية يكشف عن مصيره مع النادي الأهلي

وجاءت تصريحات السولية عبر قناة النادي الأهلي: "أنا جددت عقدي لمدة عام قبل بداية الموسم الحالي وعقدي ينتهي في يونيو القادم".

وتابع: "ليس عندي مشكلة  في طريقة تجديد أتمنى التواجد في النادي الأهلي حتى اليوم الأخير لي في الملاعب هذه أمنيتي".

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وأضاف: "أنا أودي ما عليا وأترك الباقي لله سواء ألعب أو لا المهم أني أتمرن بشكل مميز وفي وقت تواجدي أقدم مستوى قوي".

واختتم: "النادي الأهلي هو صاحب القرار لي فرصة أن اكون موجود وغير ذلك سأبحث عن مكان اخر".

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