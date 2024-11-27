عاجل - تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.. وتحذيرات لحزب الله من الاقتراب من مواقع جيش الاحتلال

الاتفاق يدخل حيِّز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في فجر الأربعاء، بعد نحو 14 شهرًا من الصراع العنيف بين الطرفين. الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية، يستهدف إنهاء القتال المستمر بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني، في خطوة تعتبر الأولى نحو استعادة الاستقرار في المنطقة. وفقًا للتوقيت المحلي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت لبنان، حيث شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت هدوءًا نسبيًا بعد ليلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة. على الرغم من سريان وقف إطلاق النار، إلا أن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات للسكان في جنوب لبنان، محذرًا إياهم من العودة إلى منازلهم قبل تحديد موعد رسمي لذلك.

قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شنّ الجيش الإسرائيلي موجة من الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وأماكن أخرى في لبنان، وهو ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا. الغارات كانت بمثابة ضربات استباقية تهدف إلى استهداف مواقع لحزب الله قبل أن يبدأ سريان الهدنة. على الرغم من هذه الضربات الجوية العنيفة، كانت ساعة التنفيذ مقررة للساعة 4:00 صباحًا بتوقيت لبنان، وهو ما يعني أن المنطقة شهدت حالة من الترقب بعد الضربات المكثفة. في هذا السياق، رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، باتفاق وقف إطلاق النار واصفًا إياه بأنه خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار في البلاد وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وفقا للتوقيت المحلي في لبنان وإسرائيل، دخل فجر الأربعاء "اتفاق وقف إطلاق النار" حيز التنفيذ بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وفي الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي للبنان، والثانية فجرًا بتوقيت غرينتش، ساد الهدوء على الضاحية الجنوبية في بيروت، مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بعد ليلة من الغارات الإسرائيلية. وطالب الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان "بعدم العودة إلى منازلهم حتى تحديد موعد لذلك".

ووافقت إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني بوساطة الولايات المتحدة، من شأنه أن ينهي ما يقرب من 14 شهرًا من القتال المرتبط بالحرب في قطاع غزة. ويمثل وقف إطلاق النار أول خطوة رئيسية نحو إنهاء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي. وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ، شنت إسرائيل أعنف موجة من الضربات في بيروت وضاحيتها الجنوبية منذ بدء الصراع وأصدرت عددًا قياسيًا من التحذيرات بالإخلاء. وقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا في غارات في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للسلطات المحلية، حيث أشارت إسرائيل إلى أنها تهدف إلى ضرب حزب الله قبل سريان وقف إطلاق النار المقرر في الساعة 4:00 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي. وهزت غارة جوية عنيفة أخرى بيروت بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار.

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بوقف إطلاق النار ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو الاستقرار وعودة النازحين.