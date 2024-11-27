كشف عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي عن كواليس مباراة القرن والتي جمعت فريقه أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020.

عمرو السولية يعلق كواليس نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

وجاءت تصريحات السولية عبر قناة النادي الأهلي: "الجمهور هو سر الفوز على العين الإماراتي والزمالك في السوبر المصري هو رقم واحد والفريق السبب الثاني في تحقيق الفوز".

وتابع: "في نهائي القرن كان هناك أحاديث بأن المباراة سهلة لكن الزمالك كان فريق صاحب نتائج مميزة انذاك وأيضا لاعبينا كانوا اصحاب نتائج مميزة المباراة كان لها حسابات خاصة".

وأضاف: "هدف افشة في نهائي القرن أنا لعب الكرة الطويلة أولا ومحمود علاء أخرجها التركيز والإصرار كان حاضرا فيها في المباراة".

واختتم: "كنا نقول لبعضنا في الاحتفال بعد هدف القاضية لو هنموت في أرض الملعب سنموت ودخلت في حالة انهيار".