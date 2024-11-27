طرد عمر الساعي من الغرفة.. أكرم توفيق يكشف طرائف السولية في معسكرات الأهلي

الفجر الرياضي
عمرو السولية
عمرو السولية

كشف أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي عن طرائف زميله عمرو السولية في معسكرات الفريق وآلتي يتواجد فيها الثنائي سويا في غرفة واحدة.

أكرم توفيق يكشف طرائف السولية في معسكرات الأهلي

وجاءت تصريحات أكرم في مداخلة هاتفية مع برنامج حارس الأهلي والذي يقدمه  الإعلامي أحمد شوبير: "أنا بحب أهزر مع عمرو السولية معاه لكن بيرفض الهزار

وتابع: " امبارح عمر الساعي دخل الغرفة وقاله اطلع برة عمر الساعي نظر لي لكن قولته هطلع معاك هو بيطرده بالاشارة".

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وأضاف عمرو السولية: " الساعي جميل لكن في المعكسر  طلب شاحن  ولم يكن قال لا انت معاك اثنين وهاتفي الاخر لم احضره".

واختتم: "الساعي عاد من جديد ومعه تذاكر لأكرم قولته قفل الباب وأكرم يفتحلك".

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