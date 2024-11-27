عاجل.. كولر يحدد 4 مراكز فى الأهلي لدعمهم في يناير

الفجر الرياضي
مارسيل كولر
مارسيل كولر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، حدد أربع مراكز لدعمهم في الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يحدد 4 مراكز فى الأهلي لدعمهم في يناير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح أيمن ومدافع ولاعب خط وسط".

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كولر: فوز مستحق للأهلي رغم التحديات ومطالب بالتركيز في قادم المباريات

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كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال إفريقيا

وأضاف:" كولر أكد على إن الأهلي بيستعد لمواجهات قوية على الصعيد المحلي والقاري بجانب كأس العالم للأندية بنهاية الموسم".

واختتم: "تم الطرح في وقت سابق فكرة التعاقد مع مهاجم محلي ولكن كولر يرى أن الأهلي يحتاج مهاجم أجنبي بجانب وسام أبوعلي وكهربا".

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