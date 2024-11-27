عاجل.. كولر يحدد 4 مراكز فى الأهلي لدعمهم في يناير

قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، حدد أربع مراكز لدعمهم في الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يحدد 4 مراكز فى الأهلي لدعمهم في يناير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح أيمن ومدافع ولاعب خط وسط".

وأضاف:" كولر أكد على إن الأهلي بيستعد لمواجهات قوية على الصعيد المحلي والقاري بجانب كأس العالم للأندية بنهاية الموسم".

واختتم: "تم الطرح في وقت سابق فكرة التعاقد مع مهاجم محلي ولكن كولر يرى أن الأهلي يحتاج مهاجم أجنبي بجانب وسام أبوعلي وكهربا".