موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة ليفربول وريال مدريد وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وريال مدريد يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 على استاد الأنفيلد معقل ليفربول وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث المباراة.

يدخل ليفربول المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.

ويطمح نجوم الملكي في الفوز على ليفربول من أجل تعزيز فرصه في التأهل المباشر إلى دور الستة عشر والذي يضمنه أول 8 أندية في الترتيب العام بينما يخوض أصحاب المراكز من التاسع وحتى الـ24 مواجهة إقصائية مباشرة من أجل تحديد المتأهل.