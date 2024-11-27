موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية في الموسم الحالي.

يقع الزمالك في المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية بجانب كلا من المصري البورسعيدي وأنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

نجح الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي، حيث خسر في مباراة الذهاب في المغرب بهدفين مقابل هدف وفاز في بهدف نظيف في مباراة العودة في مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما فوزه على الشرطة الكيني بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين في دور الـ32.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبلاك بولز يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 على استاد القاهرة معقل الزمالك وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات كأس الكونفدرالية، حيث يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبلاك بولز عبر قناة 2 beIN Sports وسيقوم محمد فوزي بالتعليق على أحداث اللقاء.