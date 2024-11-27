"بداية" جامعة الأقصر تنظم قافلة تبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى الأورام

نظمت جامعة الأقصر، برعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات؛ قافلة للتبرع بالدم لصالح مرضى الأورام بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، بمتابعة الدكتور محمــد يعقوب، مدير بنك الدم بالمستشفى، والدكتورة رضا عطاالله، منسق التواصل المجتمعي بالجامعة.

ضمت القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمقر كلية الحاسبات والمعلومات؛ طاقم طبي وطاقم تمريض، كما غطت القافلة منتسبي كليتي الآثار والحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر "من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكادر الإداري والطلاب"، بالإضافة إلى منتسبي المجتمع المدني الذين وفدوا للتبرع بالدم لصالح مرضى الأورام بمستشفى شفاء الأورمان.

بدأت قافلة التبرع بالدم فعالياتها بندوة تثقيفية حول أهمية التبرع بالدم للغير من أجل إنقاذ حياة مريض أو مصاب، كما استعرضت فوائد التبرع بالدم، وتم توضيح أهم موانع التبرع بالدم كمرضى الكلى والفيروسات والأمراض المناعية.

ومن المقرر أن تستمر قافلة التبرع بالدم في ممارسة عملها بجمع أكياس الدم من متبرعي كليات جامعة الأقصر لعدة أيام؛ تضم خلالها متبرعين من كلية الفنون الجميلة وكلية الآلسن بالأقصر، وكلية الطب وكلية التربية وكلية العلوم وكلية السياحة والفنادق بطيبة الجديدة.

تأتي قافلة التبرع بالدم تفعيلًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان مستهدفة جميع الفئات العمرية للمبادرة، وتأكيدًا على دور جامعة الأقصر المهم تجاه المجتمع المدني والمحيط السكاني، وتحت إشراف الدكتورة هناء حامد والأستاذة نوال محمد، والأستاذة هبه رمضان من إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر.

IMG-20241127-WA0043

IMG-20241127-WA0045

IMG-20241127-WA0046

IMG-20241127-WA0047

IMG-20241127-WA0048

IMG-20241127-WA0049