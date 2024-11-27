بندور على الكنز.. سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في الزيتون

حوادث
التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار في الزيتون.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام 5 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 امتار وعرض 4 أمتار -  أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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