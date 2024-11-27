استئناف لقاءات تساعية الدعوات بكنائس إيبارشية طيبة

استئناف لقاءات تساعية الدعوات بكنائس الإيبارشية، انطلاقًا من تأكيد الأب المطران أهمية المشاركة في هذه الأيام، من أجل التجديد الروحي، والإصغاء لكلمة الله.

وكانت البداية مع اللقاء الأول بكنائس محافظة البحر الأحمر، بحضور القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة القديس يوسف، بالغردقة، ووكيل المطرانية بالبحر الأحمر، وأعضاء لجنة الدعوات لالإيبارشية.

أما اليوم الخامس من التساعية، فقد أقيم بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بأسوان، بمشاركة أبناء رعيتي العذراء، كوم امبو، والقديس يوسف، بدراو، بحضور لجنة الدعوات، الأب يوحنا معطي، الأب لوقا عايد، والشماس تامر.

تضمن اللقاء التأملات، والصلوات المتنوعة، والترانيم المختلفة، والكلمة الروحية من إنجيل القديس متى الإصحاح الرابع، من خلال التأكيد على الدعوة الشخصية بالاسم، وترك الماضي، والسير خلف المسيح بتبعية نقية وجديدة.

شارك في اليوم القمص أنطونيوس، راعي الكنيسة، والأب أمجد عزت، والآباء الكومبونيان، والراهبات، وشباب كنيستي العذراء، بكوم أمبو، والقديس يوسف، بدراو.

وتستمر فعاليات تساعية الدعوات في مختلف مناطق الإيبارشية، حيث سيكون اللقاء القادم يوم الخميس المقبل، بكنيسة مار جرجس، بالأقصر لكنائس منطقة الأقصر، وقنا.

الجدير بالذكر أن تساعية الدعوات لعام ٢٠٢٤، تأتي برعاية غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم، وبتنظيم من اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بقيادة نيافة الأنبا بشارة جودة، وذلك تحت شعار "أَمَّا أَنَا فَصَلاَةٌ." (مز 109: 4)، وفي الفترة من الحادي والعشرين، وحتى الثلاثين من الشهر الجارى