التفاصيل الكاملة حول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025



امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد عقد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.



امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم مواعيد عقد الامتحانات المحلية للفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2024-2025

وجهت الوزارة كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول كالآتي:

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي



تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

امتحانات الشهادة الإعدادية

كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥.

امتحانات مواد المستوى الرفيع



يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

معلومات مهمة



تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.



اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

أيام الإجازة في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.