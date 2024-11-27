القوات البحرية تواصل جهودها فى البحث عن المفقودين والناجين فى حادث غرق المركب السياحى

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شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة

إستكمالا لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود فى عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين فى حادث غرق المركب السياحى ( سى ستورى )، واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، حيث أسفرت الجهود عن العثور على عدد ( 9 ) أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم ( 5 ) على قيد الحياة وإنتشال ( 4 ) متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقى الأفراد المفقودين.

 

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