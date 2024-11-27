وزارة الأوقاف تنظم أكثر من 3000 ندوة علمية كبرى

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم (3006) ندوة علمية ودعوية على مستوى الجمهورية، تحمل عنوان: "من آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر".

تأتي هذه الندوات ضمن برنامج "مجالس العلم والذكر" الذي يعقد يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024 بعد صلاة العشاء.

تستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تسليط الضوء على القيم الإيمانية والتأمل في آيات الله الكونية، وربط العلم الحديث بالهدي القرآني، في إطار جهودها لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع.

تركز الندوات على إبراز الإعجاز العلمي في آيات المطر والسحاب، وتشجيع المواطنين على التفكر والتأمل، بما يسهم في التصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي ودعم الوعي الديني المستنير.