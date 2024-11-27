وزارة الأوقاف تنظم أكثر من 3000 ندوة علمية كبرى

أخبار مصر
وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم (3006) ندوة علمية ودعوية على مستوى الجمهورية، تحمل عنوان: "من آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطر". 
تأتي هذه الندوات ضمن برنامج "مجالس العلم والذكر" الذي يعقد يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024 بعد صلاة العشاء.  
تستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تسليط الضوء على القيم الإيمانية والتأمل في آيات الله الكونية، وربط العلم الحديث بالهدي القرآني، في إطار جهودها لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع.  
تركز الندوات على إبراز الإعجاز العلمي في آيات المطر والسحاب، وتشجيع المواطنين على التفكر والتأمل، بما يسهم في التصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي ودعم الوعي الديني المستنير.

الإعجاز العلمي ضمن برنامج مجالس العلم والذكر ندوة علمية كبرى مجالس العلم والذكر وزارة الأوقاف صلاة العشاء على مستوى الجمهورية الوعي الديني القيم الأخلاقية

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

الزمالك يلجأ للمحكمة الفيدرالية السويسرية بسبب باتشيكو

رئيس قطاع ناشئين إنبي: نعمل بإحترافية كبيرة.. والطب الشرعي أثبت صحة موقفنا في أزمة التسنين

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية 2025