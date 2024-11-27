رئيس الشيوخ يقدم واجب العزاء لـ شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الفجر السياسي
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مقر مشيخة الأزهر الشريف بالعاصمة الإدارية، لتقديم التعزية في وفاة شقيقته.


وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تعازيه لشيخ الأزهر ولأسرته، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، كما أعرب عن تقديره لفضيلته وجهوده فى نشر صحيح الدين والتعريف بالاسلام الوسطى ومجابهة الفكر المتطرف.


وأشاد رئيس الشيوخ بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف فى تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولى والتصدى للتعصب والعنف والفكر المتطرف.


واختتمت الزيارة بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن

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