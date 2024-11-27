رئيس جامعة سوهاج يشارك في زراعة القمح والشعير والبرسيم بمزرعة الكوثر

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فى فعاليات زراعة 20 فدان قمح لإنتاج سدس 12 تقاوي معتمدة، و11 فدان شعير، وكذلك زراعة 23 فدان برسيم حجازي ومصري، وذلك خلال جولته التفقدية بمزرعة كلية الزراعة بحي الكوثر، بمرافقة المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور خلف همام عميد الكلية، الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، الدكتور محمد عرابي المدير التنفيذي لمركز التجارب والبحوث الزراعية، الدكتور محمد حلمي، المشرف العلمي لمزرعة المحاصيل لوحدة إنتاج التقاوي، والدكتور سيد جبريل المشرف العلمي لمزرعة الخضر، وأحمد السالمي أمين الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال رئيس الجامعة، أن القطاع الزراعي يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية في مصر، ويشهد طفرة تنموية ملحوظة، حيث تسعى الحكومة إلى الاستثمار في تكنولوجيا الزراعة الحديثة والمتطورة، واستحداث أنظمة الميكنة والوسائل التكنولوجية التى تساهم فى الحفاظ على الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات، الأمر الذي يعود بالنفع على دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد النعماني أن كلية الزراعة تلعب دور هام فى خدمة المجتمع المحلى، ولها بصمات متميزة فى التنمية الزراعية بالمحافظة، من خلال المشروعات البحثية بمختلف المجالات الزراعية التي تقدمها لحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، مؤكدًا على أن مزراع الجامعة تتميز بمساحتها الشاسعة وتربتها الخصبة وإمكانياتها المتنوعة، والقدرات الإنتاجية العالية الجودة والكفاءة، مشيدًا بإنتاجية هذا الموسم من المحاصيل الزراعية وخاصة الخضر والفواكه.



وأوضح الدكتور خلف همام، أن مزرعة الكوثر تمتد على نحو 160 فدان، وتحتوي على مزرعة الإنتاج الزراعي وما تشمله من محاصيل زراعية متعددة تتميز بأنها محاصيل عالية الجودة والإنتاجية، ومزرعة الإنتاج الحيوانى من الأغنام والماعز، والجاموس، ومزرعة الفاكهة على مساحة 45 فدان، ومزرعة الأرانب، ومزرعة السمان، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة تفقد أيضًا الأراضي المخصصة لزراعة الفول البلدي والبصل والكرنب والقرنبيط والخيار والكوسة، موضحًا أن هذه المحاصيل تم حصد عدد منها لتوزيعها للبيع لمنسوبي الجامعة فى منافذ بيع منتجات كلية الزراعة بمقرات الجامعة.