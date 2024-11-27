بدء محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة لحيازته المخدرات

حوادث
مجدي شطة
مجدي شطة


بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة مغني المهرجانات مجدي شطة وآخر بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي بمنطقة المرج.

بداية الواقعة كانت أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه «مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة»، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر «الآيس»، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

حُرر محضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

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