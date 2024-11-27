شاب يمارس البلطجة على أخر ويكرهه على توقيع إيصالات في السلام

حوادث
خطف
خطف


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بالنصب على أحد المواطنين وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في السلام.
 
تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، يفيد بتضرره من عامل، مقيم بدائرة القسم؛ لقيامه بإعطائه مبلغ مالي نظير شراء شقه له، ولدى مطالبته باستلام الشقة عدة مرات قام بمماطلته، فقام بالتوجه لمحل سكنه، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها المشكو في حقه بإكراه المجنى عليه بتوقيع عدد من إيصالات الأمانة، وكذا إقرار يفيد بأنه ليس له مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته الإيصالات والإقرار المشار إليهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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