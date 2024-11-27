لا يحمل رخصة.. سائق يدهس شاب في دار السلام

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق دهس شاب وتسبب فى وفاته بمنطقة دار السلام.

 

بدأ الحادث بتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص، متوفى إثر إصابته فى حادث تصادم.

 

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقه قرر بأنه حال عبور المجنى عليه الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

 

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وتبين عدم حمله رخصة قيادة  وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سائق دهس شاب دار السلام

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