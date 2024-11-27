محافظ الدقهلية: لـ جمعيات وشركات جمع القمامة التعاقد على أسس صحيحة بمعاينة المعدات والعمال على الطبيعة

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال الاجتماع


إلتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم بديوان عام المحافظة مع عدد من رؤساء الجمعيات وأصحاب شركات النظافة لمناقشة واستعراض والاستماع إليهم للوصول إلى تحقيق خدمة لائقة بالمواطنين في كافة قرى ومراكز المحافظة والنهوض بمستوى النظافة.

وأكد محافظ الدقهلية أن العلاقة متكاملة بين المحافظة وبين المتعاقدين والجميع يجب أن يعمل لتوفير الخدمة المناسبة للمواطنين وتحقيق الرضى عن مستوى النظافة العامة بما يخدم الجميع ويحقق مصالح كل الأطراف.

ووجه محافظ الدقهلية محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بضرورة تحقيق عناصر أساسية في التعاقد مع الراغبين من الجمعيات أو الشركات وذلك بدراسة واستعراض المعدات والعمال لديهم على الطبيعة وتقديم المستندات التي تؤكد وجود العدد المطلوب من المعدات والعمال،واضاف أنه سيتم التقييم بشكل دوري وفي حالة التقصير يتم فسخ التعاقد.

وأوضح محافظ الدقهلية أننا نسعى جميعا لتحقيق مصالح المواطنين في كل مكان ويجب ألا يكون ذلك على حساب أي طرف،وأشار إلى أنه ستتم المحاسبة حسب كميات التوريد بالطن وتختلف حسب بعد المسافة لتحقيق العدالة في التسعير وذلك بناءا على قرار لجنة مختصة بهذا الشأن.

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