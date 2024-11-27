ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار (تفاصيل)

سجلت أسعار الذهب العالمي ارتفاعًا خلال تداولات اليوم، حيث ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 2648 دولارًا، بعد افتتاح التداول عند 2631 دولارًا. يأتي هذا الارتفاع مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف من حرب تجارية قد يشعلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

انخفض الذهب في بداية نوفمبر بنسبة 3.5% مسجلًا أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولارًا للأونصة، نتيجة الضغوط التي أحدثها فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، تمكن المعدن الأصفر من تعويض بعض الخسائر في الأيام الأخيرة بفضل مخاوف السوق من ارتفاع الديون الأمريكية بفعل السياسات الاقتصادية المتوقعة من إدارة ترامب.

تأثير الدولار والبيانات الاقتصادية

شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا مقابل سلة العملات الرئيسية اليوم، مما أعطى الذهب دفعة إضافية في ظل العلاقة العكسية بينهما. ومع انتظار بيانات التضخم والنمو الاقتصادي الأمريكية، بما في ذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ومعدل البطالة، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه البيانات على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية خفض الفائدة بنسبة 63% في الاجتماع المقبل للبنك الفيدرالي، بينما توقعات التثبيت بلغت 37%. هذه التوقعات قد تتغير بناءً على ما ستكشف عنه البيانات الاقتصادية اليوم.

تأثير التطورات الجيوسياسية

على الصعيد الجيوسياسي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان حيز التنفيذ، ما قد يقلل من الطلب على الملاذات الآمنة، بما في ذلك الذهب. ومع ذلك، تبقى الأسواق مترقبة لأي تغييرات في المشهد الجيوسياسي أو الاقتصادي قد تؤثر على حركة الذهب.

توقعات الأسواق

حذر بنك أوف أميركا في مذكرة حديثة من أن سياسات ترامب التوسعية، بما في ذلك تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، قد تدعم النمو الاقتصادي وقوة الدولار، ما قد يحد من شهية المستثمرين للذهب على المدى الطويل. في المقابل، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تعزيز جاذبية الذهب، مما يجعل مستقبله رهنًا بتوازن القوى بين هذه العوامل المتضاربة.

اسعار الذهب اليوم في مصر

• عيار 24: 4،171 جنيهًا للجرام.

• عيار 22: 3،824 جنيهًا للجرام.

• عيار 21 (الأكثر تداولًا): 3،650 جنيهًا للجرام.

• عيار 18: 3،129 جنيهًا للجرام.

• سعر الأوقية عالميًا: 2،646.83 دولار.