ضبط أسرة تدير شقة لتصنيع الأدوية مجهولة المصدر بالمعصرة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيدة ونجليها، بتهمة تصنيع الادوية من مواد مجهولة المصدر داخل شقة بمنطقة المعصرة.

 

البداية بتلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام بعض الأشخاص  بتصنيع أدوية مجهولة المصدر " دون ترخيص " متخذين من  شقة سكنية  كائنة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبط  ربة منزل ونجليها  وبحوزتهم مضبوطات أبرزها عدد من علب الدواء "مختلفة الأنواع، عدد من أقراص الدواء،  عدد من العبوات والشرائط الفارغة والمعدة للتعبئة، 

 

وبمواجهتهم إعترفوا بخلط العقاقير المضبوطة وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين بمقابل مادى بقصد تحقيق الربح،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة ونجليها المعصرة أدوية مجهولة المصدر شقة

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