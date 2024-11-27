استمرار حبس عاطل لحيازته 100 كيس من مخدر الحشيش في الوراق

حوادث
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ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل لحيازته  مخدر الحشيش في منطقة الوراق.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته  مخدر الحشيش في منطقة الوراق.

بحوزته 100 كيس

وكشفت التحقيقات، أن ضبط مع المتهم 100 كيس من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي 

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر التامول، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

التحقيق مع عاطل حشيش وسلاح ابيض كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة الوراق محكمة شمال الجيزة

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