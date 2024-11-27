مصرع عاملين وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب سيارة بالمنيا

لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب 9 آخرين إثر إنقلاب سيارة محملة بالعمال في احدي طرق محافظة المنيا، تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، أخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة محملة بالعمال على طريق الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وايداع الضحايا داخل ثلاجة حفظ الموتي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.