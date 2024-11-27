وزير الري: وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه

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الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.

وأشار وزير الري؛ خلال مشاركته  في إجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، اليوم الأربعاء، إلى أنه في هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي حيث.

وتابع سويلم: بأن الطرف  الآخر يرغب فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف إدعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي، وعليه تُجدّد مصر دعوتها لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها فى دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين

صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_8eec4ea2
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_8eec4ea2
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_279f01d7
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_279f01d7
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_c004b199
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_c004b199
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.08_9473af4d
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.08_9473af4d
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_1e275d1c
صورة واتساب بتاريخ 1446-05-25 في 14.23.09_1e275d1c
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