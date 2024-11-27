محافظ المنيا يتفقد مركز الصيانة وجراج معدات الطرق ويوجه بتطويرها لتحقيق الاستغلال الأمثل

واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، حيث تفقد اليوم الأربعاء المركز الرئيسي لصيانة المعدات التابع للديوان العام، للاطمئنان على سير العمل وتقييم مستوى الأداء بالمركز.

خلال جولته، تفقد المحافظ كافة أقسام المركز، بما في ذلك ورش الميكانيكا، المخازن، وصيانة الأثاث، واطّلع على آلية العمل، إلى جانب إصلاح وصيانة المعدات والسيارات. كما استمع إلى شرح تفصيلي حول أبرز التحديات واحتياجات المركز، موجها إدارة التفتيش المالي والإداري بتشكيل لجنة لفحص عدد من الملاحظات التي تم رصدها أثناء الجولة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين المركز وجميع المديريات والوحدات المحلية لضمان إصلاح المعدات المعطلة وإجراء الفحوصات الدورية لضمان كفاءتها، بما يساهم في استخدامها فى الأعمال والمهام المختلفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المجالات كافة.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء “كدواني” جراج معدات مديرية الطرق شرق النيل، حيث تابع سير العمل ووجه بوضع خطة صيانة دورية للمعدات المتاحة لضمان تشغيلها بكفاءة عالية، إلى جانب إعداد حصر بكافة المعدات والآليات وتحديد احتياجاتها الفنية، لضمان الاستغلال الأمثل لها في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط تطوير شاملة لضمان تحقيق أقصى استفادة من جميع المرافق.

كما كلف المحافظ رئيس المدينة بإزالة أي إشغالات وتعديات تؤثر على السيولة المرورية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حرم الطريق العام بما يضمن توفير بيئة حضارية وتحقيق السيولة المرورية خاصة في المناطق الحيوية، موجها جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر لتحقيق أعلى معدلات الانضباط والنظافة العامة.

رافق المحافظ خلال الجولة، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، إلى جانب عدد من مسؤولي المرافق والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.