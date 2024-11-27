محافظ المنيا يتفقد مركز الصيانة وجراج معدات الطرق ويوجه بتطويرها لتحقيق الاستغلال الأمثل

محافظات
بوابة الفجر

واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، حيث تفقد اليوم الأربعاء المركز الرئيسي لصيانة المعدات التابع للديوان العام، للاطمئنان على سير العمل وتقييم مستوى الأداء بالمركز.

خلال جولته، تفقد المحافظ كافة أقسام المركز، بما في ذلك ورش الميكانيكا، المخازن، وصيانة الأثاث، واطّلع على آلية العمل، إلى جانب إصلاح وصيانة المعدات والسيارات. كما استمع إلى شرح تفصيلي حول أبرز التحديات واحتياجات المركز، موجها إدارة التفتيش المالي والإداري بتشكيل لجنة لفحص عدد من الملاحظات التي تم رصدها أثناء الجولة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين المركز وجميع المديريات والوحدات المحلية لضمان إصلاح المعدات المعطلة وإجراء الفحوصات الدورية لضمان كفاءتها، بما يساهم في استخدامها فى الأعمال والمهام المختلفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المجالات كافة.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء “كدواني” جراج معدات مديرية الطرق شرق النيل، حيث تابع سير العمل ووجه بوضع خطة صيانة دورية للمعدات المتاحة لضمان تشغيلها بكفاءة عالية، إلى جانب إعداد حصر بكافة المعدات والآليات وتحديد احتياجاتها الفنية، لضمان الاستغلال الأمثل لها في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط تطوير شاملة لضمان تحقيق أقصى استفادة من جميع المرافق.

كما كلف المحافظ رئيس المدينة بإزالة أي إشغالات وتعديات تؤثر على السيولة المرورية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حرم الطريق العام بما يضمن توفير بيئة حضارية وتحقيق السيولة المرورية خاصة في المناطق الحيوية، موجها جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المستمر لتحقيق أعلى معدلات الانضباط والنظافة العامة.

رافق المحافظ خلال الجولة، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، إلى جانب عدد من مسؤولي المرافق والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا: تقديم 1076 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بمركز أبوقرقاص

محافظ المنيا ومدير الأمن يشهدان إجراء القرعة العلنية للحج واختيار 363 حاجًا

محافظ المنيا يعلن عن أماكن المنافذ المتنقلة بمراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

محافظ المنيا يشارك فى احتفالية أعياد الطفولة على مسرح ديوان عام المحافظة

الفجر ينشر أسماء 7 مصابين بحادث انقلاب ميكروباص في المنيا

محافظ المنيا يسلم 10 أكشاك للأسر الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بمركز أبوقرقاص

إصابة رئيس مركز ديرمواس و2 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

الزمالك يلجأ للمحكمة الفيدرالية السويسرية بسبب باتشيكو

رئيس قطاع ناشئين إنبي: نعمل بإحترافية كبيرة.. والطب الشرعي أثبت صحة موقفنا في أزمة التسنين

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية 2025