محافظ الدقهلية يكلف مدير عام الاستثمار بالمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية

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مدير عام الاستثمار
مدير عام الاستثمار بالدقهلية خلال المعاينة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
 

واوضح "مرزوق" ان المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كـ ثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن ايضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي. 
 

أاشار" مرزوق " إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف 

"مرزوق "أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
ومن جهته أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار إنه تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦  والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦ فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي ادارات الاستثمار والتعاون الزراعي والتخطيط العمراني والشئون الهندسية والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والادارات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة بالمرور  والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار اليها بعدد من المشروعات بنطاق قرى مركز  ومدينة بلقاس وطلخا بعدد ٨ مشروعات وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠٢٢ واللجنة العليا للاستثمار برئاسة السيد المحافظ تمهيدا لاقامة المشروعات بعد الموافقة عليها وذلك للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة.

وان تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

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