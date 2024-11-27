رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الأوقاف

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وزير الأوقاف ورئيس
وزير الأوقاف ورئيس مجلس الشيوخ

استقبل  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمكتبه بمجلس الشيوخ.


وقد رحب رئيس مجلس الشيوخ بوزير الأوقاف مشيدًا بدوره الوطني والدعوي والمجتمعي، وتجاذبا أطراف الحديث في مجالات تاريخية وعلمية. 


حضر اللقاء اللواء دكتور أ.ح. أسامة منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وعدد من السادة النواب؛ والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

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