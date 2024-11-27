محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية بالسوق الحضاري بـ”ماقوسة” استعدادا للافتتاح قريبا

محافظات
بوابة الفجر

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، أعمال التجهيزات النهائية بالسوق الحضاري بمنطقة ماقوسة التابعة لمركز المنيا، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

 شملت الجولة متابعة تجهيزات عدد من المحلات التجارية بماقوسة، والتي من المقرر افتتاحها قريبًا بهدف القضاء على الأسواق العشوائية، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، موجها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد.

 وخلال الجولة، شدد المحافظ على أهمية متابعة أعمال النظافة وتمهيد ورصف الطرق المؤدية إلى السوق، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية موجها بوضع جدول دوري لصيانة كشافات الإنارة، ومراجعة أعمدة ووصلات الكهرباء لضمان سلامتها، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات.

 وأكد المحافظ أن افتتاح السوق الحضاري يأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتشجيع ثقافة العمل الحر بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

رافق المحافظ خلال الجولة، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور بالمنيا، إلى جانب عدد من مسؤولي مديرية الطرق وهيئة الأوقاف والمرافق والتفتيش المالي والإداري.

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