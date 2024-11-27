تفاصيل الزيارة المفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي للمطعم المركزي بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط

قام الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بزيارة مفاجئة للمطعم المركزي بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط أثناء تقديم وجبة الغداء؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الصحة والسلامة للوجبات الغذائية التي تقدم للطالبات وحرص على الاستماع إلى مقترحات الطالبات في تطوير الخدمات المقدمة بالمدينة الجامعية كما قام فضيلته بتذوق وجبة الغداء؛ المقدمة لهن للتأكد من جودة الأطعمة المقدمة.

وأكد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطالبات، والحصول على أفضل الخدمات

رافقه خلال الجولة الدكتور إمام الشافعي عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا والأستاذ الدكتور أحمد يوسف والدكتور أحمد الورداني أعضاء المكتب الفني وأحمد شمس بالشئون القانونية والدكتور أسامة عبدالعال ومحمود عابد بالعلاقات العامة