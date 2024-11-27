"بحوث الصحراء" يعقد ورشة عمل حول النباتات العصارية والشوكية بمطروح



نظم مركز بحوث الصحراء صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "النباتات العصارية والشوكية: مستقبل ازدهار الصحاري المصرية لقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية" بالتعاونمعمنظمةأكساد، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، ورئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حسام شوقي.

بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد نائبًا عن محافظ مطروح، والدكتورة فاطمة علي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق ورئيس البرنامج البحثي، بالإضافة إلى الدكتور وليد محمد رئيس قسم النباتات الطبية والعطرية بمركز بحوث الصحراء، والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمطروح وعددا من المزراعين والمهتمين بزراعة التين الشوكي وذلك بقاعة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

بدأت الورشة بكلمة للمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح الذي أكد أن المركز يسعى دائمًا إلى تعظيم الخبرات البحثية والاستفادة القصوى منها من خلال إجراء تجارب تدعم التنمية المستدامة للمواطنين في مطروح، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المناطق الصحراوية.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة فاطمة علي أن الهدف من إقامة هذه المشروعات هو تعظيم الاستفادة من نبات التين الشوكي لتنمية المجتمعات الصحراوية، عبر تحسين حياة سكان هذه المناطق، واستغلال التين الشوكي كمورد طبيعي في الزراعة والصناعات الغذائية وتصنيع الأعلاف. وأشارت إلى أن المركز يسعى لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتمكين المرأة، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمزارعين في مطروح.

من جانبه، أكد المهندس حسين السنيني أن المحافظ يدعم المشروعات التي تعزز المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة تلك التي توفر فرص عمل في بيئة صحراوية تعاني من ندرة المياه. وتقديم يد العون لمزارعي مطروح

بينما أوضح المهندس حسام صالح أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الجهاز يقدم الدعم لأي شخص لديه فكرة مشروع، حيث يوفر برامج تدريبية وتمويلات وخدمات غير مالية تؤهله لبدء مشروعه.

وخلال الورشة، أكد الدكتور وليد محمد الزعيري على أهمية نشر زراعة التين الشوكي في المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى إمكانية تصنيع أغذية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل من التين الشوكي، بالإضافة إلى إنتاج أعلاف لتخفيف الضغط على المراعي وفتح قنوات تسويقية محلية ودولية.

تأتي هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في المناطق الصحراوية، وتطوير استراتيجيات جديدة للاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مصر.

وخلال ورشة العمل تفقد الحاضرين المعرض الخاص بالمنتجات الخاصة بالتين الشوكي وشرح القيمة الغذائية التى تتمتع بها هذه الأصناف من زراعات التين الشوكي.