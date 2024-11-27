انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لقسم الأمراض الجلدية والتناسبة بكلية طب أزهر أسيوط

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جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لقسم لقسم الأمراض الجلدية والتناسبة بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط والذي يستمر لمدة يومين، والذي جاء تحت عنوان الجديد في طب أمراض الجلدية والتناسبة والذكورة" خلال الفترة من 27 حتى 28 نوفمبر 2024

 

 

ويناقش المؤتمر كل ماهو جديد فى أمراض الجلدية والتناسبة وأمراض الذكورة ويهدف إلى تعليم شباب الأطباء الجديد في مجال الاكتشاف المبكر للأمراض الجلدية، خلال 16 جلسة وبمشاركة عدد من أطباء الأمراض الجلدية على مستوى الجمهورية بمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ومستشفيات الشرطة

 


وافتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي المؤتمر بكلمة طيبة نقل فيها تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، متمنيا نجاح المؤتمر التاسع لقسم الجلدية بطب الأزهر أسيوط، وخروجه بتوصيات نافعة تفيد كافة العاملين بالقطاع الطبي والمرضى، كما أشاد فضيلته بالدور الذي تقوم به مستشفى جامعه الأزهر بأسيوط في خدمة مرضى الصعيد والتقدم الملحوظ الذي تشهده المستشفى، كما أشاد بقسم الجلدية وما يقدمه من خدمات جليلة في خدمة المرضى والمجتمع.
 

وأكد الدكتور إبراهيم محمود شعلان عميد الكلية على أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة للمتخصصين في مجال أمراض الجلدية والتناسبة لتبادل الخبرات والتواصل مع الزملاء من جميع أنحاء العالم وسيتم تغطية مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بمجال الجلدية، بما في ذلك الوقاية والعلاج والأبحاث الحديثة في هذا المجال لا سيما بالإمكانيات المتقدمة في أجهزة الكشف الأمراض الجلدية والتناسبة بالقسم وما يتمتع به علماء القسم من خبرات وأبحاث عالمية في هذا المجال الطبي الدقيق.

وكما أكد الدكتور عصام محمد رئيس القسم بالكلية أن المؤتمر يتحدث عن كل ما هو جديد في طب الأمراض الجلدية والتناسبة والذكورة، ويشتمل على مجموعة من الجلسات العلمية التي تحتوي على كل جديد في مجال الجلدية التي سيتم مناقشتها خلال الجلسات

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